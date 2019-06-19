Міноборони вже каже, що Зеленський не ухилявся від мобілізації



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Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області, за результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби

Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу з мобілізації протягом 2014-2015 років не призивався, - Міноборони

У Міністерстві оборони спростовують власні заяви про те, що у 2014-2015 роках був призов по мобілізації чинного президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит Українських Новин.

Зазначається, що агентство запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський в зв'язку з тим, що він не з'явився до військкомату за повістками для призову по мобілізації 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

За даними відомства, Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області, за результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність «діловод діловодства».

«Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу з мобілізації протягом 2014-2015 років не призивався», - сказано у відповіді.

Зазначається, що інші обставини призову Зеленського у Міноборони повідомити відмовилося, оскільки це є службовою інформацією і не підлягає розголошенню.

В агентстві додали, що відповідь підписана начальником управління персоналу - заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадієм Долгашова.

Нагадаємо, 13 квітня, перед другим туром президентських виборів, пресслужба Міноборони заявила, що Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Як повідомлялось, під час засідання Верховної Ради 12 квітня депутатка від «Народного фронту» Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від мобілізації у 2014.

Своєю чергою, у штабі Зеленського відмовились коментувати це звернення.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що підполковник, командир 43-го батальйону «Патріот» Сергій Мацейко розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.

Напередодні мати Володимира Зеленського Рима заявила, що не отримувала повісток про мобілізацію її сина.