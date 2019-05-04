Зеленський зустрінеться з головами парламентських фракцій о 15 годині



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Володимир Зеленський

Буде обговорюватись питання інавгурації

Голови фракції Верховної Ради в суботу, 4 травня, зустрінуться з обраним президентом Володимиром Зеленським у будівлі парламенту.

Як заявив глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк, на зустрічі планують обговорити, зокрема, дату інавгурації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Буде зустріч з новообраним президентом України у Верховній Раді. Будемо говорити в тому числі і про інавгурацію», - сказав Березюк.

За його словами, зустріч призначена на 15:00 в будівлі Верховної Ради.

Раніше про таку зустріч повідомили ЗМІ.