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    Зеленський зустрінеться з головами парламентських фракцій о 15 годині

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    Володимир Зеленський - Зеленський зустрінеться з головами парламентських фракцій о 15 годині
    Володимир Зеленський

    Буде обговорюватись питання інавгурації

    Голови фракції Верховної Ради в суботу, 4 травня, зустрінуться з обраним президентом Володимиром Зеленським у будівлі парламенту.

    Як заявив глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк, на зустрічі планують обговорити, зокрема, дату інавгурації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Буде зустріч з новообраним президентом України у Верховній Раді. Будемо говорити в тому числі і про інавгурацію», - сказав Березюк.

    За його словами, зустріч призначена на 15:00 в будівлі Верховної Ради.

    Раніше про таку зустріч повідомили ЗМІ.

    Володимир Зеленський інавгурація
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