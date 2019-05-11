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    Кравчук дав Зеленському три поради

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    Леонід Кравчук
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    Фото: Главком

    Кравчук радить Зеленському не ухвалювати кадрові рішення швидко

    Перший президент України Леонід Кравчук дав три поради обраному президентові Володимиру Зеленському.

    Про це повідомляє 112.ua.

    «Найперше, влада має змінитися уся, незалежно від того, погана вона чи добра. Приходить новий президент і формує нову владу. Не може бути такого, що прийшов один президент, а усі, хто були – залишилися», – заявив перший президент.

    Друга порада від Кравчука – не ухвалювати кадрові рішення швидко.

    «Так робити не можна. Тільки після глибокого і всебічного опрацювання людину можна призначати на посаду», – вважає перший президент.

    Третя порада - не мати при владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів.

    «Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича, він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, немає у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів. Влада – це відданість народові України», – зазначив Кравчук.

    Слід нагадати, що Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» у вересні 2018 року поскаржився, що отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.

    Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.

     Детальніше читайте в інтерв’ю:
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