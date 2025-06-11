«Варто не боятись». Зеленський звернувся до партнерів після обстрілу РФ

«І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ у ніч на 11 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву гаранта.

«Зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських «шахедів». Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Багато пожеж було в місті, але, як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України», – заявив гарант.

Президент наголосив, що кожна нова доба зараз – це «нові підлі удари Росії, і майже кожен удар – показовий». За словами Зеленського, Росія заслуговує на збільшення тиску, «буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало».

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фото: ДСНС

«І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти», – підсумував очільник країни.

Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок, передає «Главком».

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

Прокурори задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, через яку є двоє загиблих та 60 постраждалих. Як передає «Главком», про це повідомляє Харківська прокуратура. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.