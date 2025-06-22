Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування
Іранські ракети пробили ППО Ізраїлю: є постраждалі та пошкоджений заклад для літніх людей
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що кілька іранських ракет змогли пробити протиповітряну оборону країни та влучили в деякі її частини. Місця та точна кількість ударів наразі невідомі, а ізраїльська влада закликає громадян не публікувати та не поширювати інформацію чи записи прямих влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.
Як зазначає видання, посилаючись на рятувальні служби, відомо про 16 постраждалих, яким вже надають необхідну допомогу.
«Екстрені служби все ще евакуюють мешканців густонаселеного району в центральному Ізраїлі, понад годину тому після шквалу балістичних ракет з Ірану. Ситуація ускладнюється тим, що внаслідок нападу було пошкоджено великий заклад догляду за людьми похилого віку», – зазначає видання.
Іран, як і російські терористи знищує житлові будинки у відповідь на удари США по стратегічних обʼєктах
В Ізраїлі багато руйнувань та постраждалих. pic.twitter.com/JP8u7TelvM
Також Збройні сили Ірану стверджують, що вони завдали ударів по кількох об'єктах в Ізраїлі, включаючи аеропорт Бен-Гуріон, після атак США на ключові ядерні об'єкти в Ісламській Республіці.
«Двадцята хвиля операції «Чесна обіцянка 3» розпочалася з використання комбінації далекобійних ракет на рідкому та твердому паливі з руйнівною потужністю боєголовок», – йдеться у заяві збройних сил.
Серед цілей були аеропорт, «центр біологічних досліджень», логістичні бази та різні рівні командно-контрольних центрів, додається.
Ракети вразили житлові райони Тель-Авіва, Нес-Ціони та Хайфи.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».
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