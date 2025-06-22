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Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування
Екстрені служби все ще евакуюють мешканців густонаселеного району в центральному Ізраїлі
фото: Times of Israel/Маген Давид Адом

Іранські ракети пробили ППО Ізраїлю: є постраждалі та пошкоджений заклад для літніх людей

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що кілька іранських ракет змогли пробити протиповітряну оборону країни та влучили в деякі її частини. Місця та точна кількість ударів наразі невідомі, а ізраїльська влада закликає громадян не публікувати та не поширювати інформацію чи записи прямих влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Як зазначає видання, посилаючись на рятувальні служби, відомо про 16 постраждалих, яким вже надають необхідну допомогу.

«Екстрені служби все ще евакуюють мешканців густонаселеного району в центральному Ізраїлі, понад годину тому після шквалу балістичних ракет з Ірану. Ситуація ускладнюється тим, що внаслідок нападу було пошкоджено великий заклад догляду за людьми похилого віку», – зазначає видання.

Також Збройні сили Ірану стверджують, що вони завдали ударів по кількох об'єктах в Ізраїлі, включаючи аеропорт Бен-Гуріон, після атак США на ключові ядерні об'єкти в Ісламській Республіці.

«Двадцята хвиля операції «Чесна обіцянка 3» розпочалася з використання комбінації далекобійних ракет на рідкому та твердому паливі з руйнівною потужністю боєголовок», – йдеться у заяві збройних сил.

Серед цілей були аеропорт, «центр біологічних досліджень», логістичні бази та різні рівні командно-контрольних центрів, додається.

Ракети вразили житлові райони Тель-Авіва, Нес-Ціони та Хайфи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)». 

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Теги: Ізраїль Іран війна

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