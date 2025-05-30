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Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення
фото з відкритих джерел

Триває 1192-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинув при цьому 158 КАБ. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Миропілля, Миропільське, Барило, Писарівка, Осоївка Сумської області; Підлиман Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Сіверськ, Довга Балка Донецької області; Гуляйполе, Верхня Терса, Малинівка, Ольгівське, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 1

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Сіверському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 3

Ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 4

Зафіксовано сім боєзіткнень, окупанти намагалися просунутись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 7

Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 8

Бої точилися поблизу Степового та Щербаків.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року фото 9

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1192-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
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