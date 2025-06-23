23 червня 31-річчя Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Це ЦСО «А». Сьогодні їх день. 31-а річниця з дня створення. І говорити про цих героїчних хлопців можна у різних аспектах.

Можна про результативність. Центр спеціальних операцій «А» СБУ регулярно входить до топ-3 рейтингу підрозділів БпЛА серед усіх Сил оборони. Саме оператори дронів ЦСО «А» СБУ брали участь в історичній спецоперації «Павутина», під час якої було завдано удару по стратегічній авіації РФ.

Можна про математику війни і про те, яку шкоду вони наносять ворогу. Один підрозділ знищив 1610 танків росіян! Сумарна вартість втрат завданих ворогу силами ЦСО «А» СБУ, еквівалентна $5,5 млрд. І це без урахування операції «Павутина», а це ще $7 млрд!

Можна про унікальність і неповторність їх операцій. Зокрема вони першими у світі FPV-дроном уразили два гелікоптери в польоті та встановили рекорд з одномоментного взяття в полон 103 солдат РФ на Курщині. Там, де з’являються специ Центру – гарантовано буде знищена Росія та її техніка.

На чому базується їх унікальність? Малюк перетворив ЦСО «А» на один із найефективніших підрозділів на фронті. ЦСО «А» від першого дня на ділянках, де найважче. Вони постійно модернізуються, щоб нищити ворога ще ефективніше. Результатів досягають завдяки потужному військовому менеджменту, використанню новітніх технологій та мотивованим та професіональним людям на всіх щаблях структури. У голови СБУ Василя Малюка ЦСО «А» та його забезпечення на особливому рахунку. Крім того, Малюк особисто регулярно відвідує бійців на фронті.

ЦСО «А» – головна бойова сила СБУ. Системна робота Василя Малюка дала результат. Служба сьогодні не тільки затримує російських агентів в тилу, а й успішно воює в найгарячіших точках війни і найважчих ділянках фронту. Це день тих, хто тримає на своїх плечах Україну!