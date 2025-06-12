Вибухівку мала закласти 15-річна школярка: Росія готувала теракт в Івано-Франківську

15-річна школярка мала доставити вибуховий пристрій до одного з парків Івано-Франківська в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей

Російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ «спали» ФСБшника» і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, «підсилити» його гайками та заховати у термос.

«Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою «агенткою», – повідомляють в СБУ.

Таким чином росіяни сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати «виконавицю» як «зайвого свідка».

«Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що «здасть» її до СБУ. Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами», – додали в спецслужбі.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби стали використовувати нову тактику для вербування українців. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку.