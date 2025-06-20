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Загинув на Харківщині через пів року після мобілізації. Згадаймо Івана Лисенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинув на Харківщині через пів року після мобілізації. Згадаймо Івана Лисенка
Воїн був єдиним сином у матері
колаж: glavcom.ua

Захисника мобілізували до лав ЗСУ у січні 2025 року 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Лисенка. 

Життя 40-річного солдата Івана Лисенка обірвалося 11 червня 2025 року у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Іван Васильович Лисенко народився 15 лютого 1985 року в Рівному. Навчався у ліцеї №2, згодом – у 23-й школі, а вищу освіту здобував у Рівненському державному гуманітарному університеті, де отримав ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю «Психологія».

Останній час працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ларус». Був технічно обдарованим: цікавився автомобілями, електронікою, вмів самостійно полагодити й налаштувати комп’ютер. Цікавився психологією. Був майстром своєї справи, відповідальним і надійним.

У січні 2025 року Івана мобілізували до лав ЗСУ.

У січні 2025 року Івана Лисенка мобілізували до лав ЗСУ
У січні 2025 року Івана Лисенка мобілізували до лав ЗСУ
фото: Рівненська міська рада

На жаль, життя 40-річного солдата Івана Лисенка обірвалося 11 червня 2025 року у Харківській області.

Прощання із загиблим героєм Іваном Лисенком відбулося у вівторок, 17 червня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали воїна на кладовищі «Нове».

Траурний портрет захисника України Івана Лисенка
Траурний портрет захисника України Івана Лисенка
фото: Рівненська міська рада
Прощання із захисником у Рівному
Прощання із захисником у Рівному
фото: Рівненська міська рада

У Івана Лисенка  залишилася лише мама – Наталія Іванівна, він був її єдиним сином.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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