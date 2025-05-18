Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави

За ніч РФ випустила по Україні 273 БпЛА

Журналістка із Молдови, яка перебувала під час сьогоднішньої нічної атаки дронів у Василькові на Київщині, звернулась до влади своєї країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис жінки у Facebook.

«Минулої ночі Росія здійснила безпрецедентну атаку на Україну, використовуючи 273 безпілотники, включаючи ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори. Відео нижче адресоване, зокрема, молдовській громадськості, зокрема владі, яка, ймовірно, вважає, що нам не потрібна підготовка та навчання для нової реальності, в якій ми живемо», – написала вона та опублікувала відео.

Жінка наголосила, що після вибухів кілька квартир та машин залишились без вікон. А протягом години над містом пролетіли щонайменше 30 дронів Shahed.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ставка Кремля на парламентських виборах у Молдові, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.

Сьогодні вночі російські терористи атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів – це рекордна кількість.