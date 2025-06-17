Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика

Внаслідок обстрілу постраждала одна особа

Під час масованої ракетної атаки Росії в ніч проти 17 червня один з уламків ракети влучив у гуртожиток Національного медичного університету імені П. Л. Шупика. Будівля розташована у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету.

«Під час нічної атаки на Київ було пошкоджено гуртожитки НУОЗ України імені П.Л. Шупика, розташовані в центрі міста», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждала одна особа, їй було надано медичну допомогу.

На місці працюють представники адміністрації, студентам запропоновані місця в інших гуртожитках на аналогічних умовах, додали у навчальному закладі.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

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Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.