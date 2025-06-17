Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика
Внаслідок обстрілу постраждала одна особа
Під час масованої ракетної атаки Росії в ніч проти 17 червня один з уламків ракети влучив у гуртожиток Національного медичного університету імені П. Л. Шупика. Будівля розташована у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету.
«Під час нічної атаки на Київ було пошкоджено гуртожитки НУОЗ України імені П.Л. Шупика, розташовані в центрі міста», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждала одна особа, їй було надано медичну допомогу.
На місці працюють представники адміністрації, студентам запропоновані місця в інших гуртожитках на аналогічних умовах, додали у навчальному закладі.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
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