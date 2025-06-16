Був смертельно поранений під час мінування дороги на Донеччині. Згадаймо Максима Бабака

У жовтні 2022 року добровільно мобілізувався до лав ЗСУ

Вибух застав Максима Бабака в момент посадки до машини, воїн зазнав смертельного поранення, всі інші вижили

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Бабака.

Оболонь провела в останню путь старшого лейтенанта морської піхоти Бабака Максима Геннадійовича, на позивний Марс – заступника командира другої роти другого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Оболонського району Києва Кирила Фесика.

Максим Бабак народився 13 лютого 1991 року у Донецьку. З 2015 року служив у патрульній поліції, з 2020 – командував ротою Бориспільського батальйону. У 2021 році отримав звання капітана.

У жовтні 2022 року добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Після навчання в Одеській військовій академії став командиром взводу морської піхоти.

У 2023 році, під Марʼїнкою, отримав важке поранення – вибухова травма руки. Попри численні операції, повернувся на фронт. Разом з побратимами утримував лівий берег Дніпра в районі села Кринки на Херсонщині.

За бойові заслуги нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

За бойові заслуги Максим Бабак нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня фото% Кирило Фесик/Facebook

У січні 2024 року – підвищений до звання старшого лейтенанта, в серпні став заступником командира роти.

Загинув Максим Бабак 10 листопада 2024 року під час бойового завдання біля села Іллінка, що на Донеччині. Коли почався артобстріл, наказав побратимам ховатись у БМП, а сам завершив мінування дороги. Вибух застав його в момент посадки до машини. Максим отримав смертельні поранення. Всі інші вижили.

Тривалий час вважався зниклим безвісти. Лише 28 березня 2025 року, під час обміну тіл загиблих, його тіло повернули додому.

Оболонь зустрічає свого героя фото: Кирило Фесик/Facebook

Попрощатися із Марсом прийшло багато людей фото: Кирило Фесик/Facebook

10 червня 2025 року під час прощання Оболонь завмерла та віддала честь герою. На прощанні було дуже багато людей, а саме друзів, рідних, побратимів, знайомих із різних сфер життя героя.

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