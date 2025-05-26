Розвідка назвала серйозні проблеми, з якими РФ може зіткнутися наприкінці року

У росіян можуть виникнути проблеми з енергетикою

Наприкінці 2025 року у Росії, ймовірно, виникнуть серйозні проблеми в економіці та з трудовими ресурсами. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу», передає «Главком».

Також відчутною може стати криза в енергетиці та ЖКГ.

Зазначається, що такі проблеми вже відчувають на собі росіяни.

«На сьогодні у Російській Федерації хто хоче заробити, той поповнює армію. Підписав контракт – отримав 30-40 тис. у залежності від регіону. Новобранцям платять держава, місцева влада і бізнес. Іде заохочення людей», – каже Іващенко.

Очільник СЗР зазначає, що на перший погляд ця схема приваблива для росіян, але виявляється збитковою для Росії. Кремль намагається ухилятися від виплат, борги ростуть.

«Таким чином, до речі, в армію потрапляють іноземці. Їм кажуть – отримаєш громадянство, гроші, ще щось… Місцева влада розуміє свої проблеми з трудовими ресурсами і їм краще взяти іноземців, яких багато, і поставити галочку, що такий-то регіон виконав план. Так вони зберігають своїх працівників на місцевих підприємствах», – додав він.

Нагадаємо, Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту.