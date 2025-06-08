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Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР
За два дні до атаки на російські аеродроми агенти ГУР здійснили напад на військову базу неподалік Владивостока
фото з відкритих джерел

Українська військова розвідка проводить операції не лише на території ворога, а й у найвіддаленіших куточках світу

Українські спецслужби продовжують дивувати світ результативними й сміливими операціями проти Росії. Якщо нещодавно увагу привернула операція СБУ «Павутина», то, як з’ясувалося, Головне управління розвідки теж активно проводить успішні дії на глобальному рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За даними видання, за два дні до атаки на російські аеродроми агенти ГУР здійснили напад на військову базу неподалік Владивостока. У цій операції були задіяні дрони та вантажівки з вибухівкою.

Водночас видання підкреслює, що українська військова розвідка під керівництвом Кирила Буданова проводить активні спецоперації не лише на території Росії, а й далеко за її межами.

Зокрема, одним із напрямків стало протистояння угрупованню «Вагнер» в Африці. У липні минулого року внаслідок удару по позиціях вагнерівців і малійських військових було ліквідовано 84 найманці та 47 солдатів.

Також українські агенти провели низку дій у Південній Африці, спрямованих на припинення постачання озброєння до РФ. У грудні 2022 року вони виявили російське судно «Lady R», яке прибуло до військово-морської бази в Саймонстауні для отримання зброї. Про цю інформацію ГУР поінформував США, і вже у травні 2023 року американський посол у ПАР відкрито висловив протест.

Крім того, розвідці вдалося завадити передачі зброї російському вантажному літаку. А у серпні того ж року, коли навчальний корабель ВМФ Росії «Смольний» прибув у Кейптаун, Україна виступила з рішучим протестом. За даними джерел, навіть розглядалася можливість атаки на судно.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Теги: розвідка війна ГУР

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