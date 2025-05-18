Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ

Українські бійці заспокоїли окупанта та надали йому допомогу

Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» взяли в полон громадянина Сенегалу. Іноземець був у шоці та довго плакав. Він пояснив, що просто хотів до Європи, а потрапив на війну. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті Telegraf UA.

Наляканий окупант розповів, що два роки навчався у Росії, але прагнув емігрувати в Європу. Для цього йому потрібні були гроші. А заробити їх сенегальцю порадили на війні. Проте, з’ясувалося, що тут стріляють і взагалі – дуже легко померти. Тож він вирішив здатися в полон.

Окупанти ниють у полоні

Сенегалець, розмовляючи ламаною російською розповів: помітив дрон і мав намір зустріти українського військового, щоб попросити про допомогу. «Якщо ти українець, вибач. Не стріляй. Я хочу за кордон», – заявив найманець.

Українські бійці заспокоїли сенегальця, надали медичну допомогу. Він же здивував зізнанням.

«Я розумію, Росія вас вбиває. Росія – це погано. Я хочу додому», – видав окупант.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Раніше представник омбудсмана поспілкувався із російськими полоненими, котрих відправили додому 19 березня. Безпосередньо перед обміном росіян запитали, чи мають вони претензії щодо перебування у полоні. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив омбудсман України Дмитро Лубінець.

«Ви наче додому зібралися їхати, а якісь сумні, немає радості», – сказав представник омбудсмана, на що полонені відповіли: «Втомилися». На запитання ж, від чого втомилися, росіяни зауважили: «Від усього».