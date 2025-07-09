Поліг на Київщині у перший місяць війни. Згадаймо 21-річного Романа Свянтка
Воїн боронив Україну на Київському напрямку у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Свянтка.
Роман Свянтко, який боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Київському напрямку у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних Сил України, поліг 13 березня 2022 року. Однак поховали захисника лише 8 липня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.
Роман Свянтко народився 6 березня 2001 року у селі Мовчанівка Тернопільської області. Навчався у Підволочиській школі та у Підволочиському ліцеї імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської області. Згодом здобув професію механіка у Підволочиському професійному ліцеї.
Працював у сфері будівництва на приватному підприємстві.
Зі слів рідних, щиро захоплювався технікою – любив розбиратися в її роботі, ремонтувати та вдосконалювати. Подорожі приносили йому натхнення та радість відкриттів. Був дуже доброю, жертовною людиною, завжди готовою допомогти іншим, навіть ціною власного спокою.
З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Київському напрямку у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних Сил України.
Бойовий шлях воїна виявився недовгим. Юний захисник України Роман Свянтко загинув 13 березня 2022 року. Поховали героя 8 липня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.
У Романа Свянтка залишилися дружина, син, сестра, брат, тітка, бабуся та прабабуся.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.