Поліг на Київщині у перший місяць війни. Згадаймо 21-річного Романа Свянтка

Воїн боронив Україну на Київському напрямку у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Свянтка.

Роман Свянтко, який боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Київському напрямку у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних Сил України, поліг 13 березня 2022 року. Однак поховали захисника лише 8 липня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Роман Свянтко народився 6 березня 2001 року у селі Мовчанівка Тернопільської області. Навчався у Підволочиській школі та у Підволочиському ліцеї імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської області. Згодом здобув професію механіка у Підволочиському професійному ліцеї.

Працював у сфері будівництва на приватному підприємстві.

Зі слів рідних, щиро захоплювався технікою – любив розбиратися в її роботі, ремонтувати та вдосконалювати. Подорожі приносили йому натхнення та радість відкриттів. Був дуже доброю, жертовною людиною, завжди готовою допомогти іншим, навіть ціною власного спокою.

Із початком повномасштабного вторгнення Роман Свянтко став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Київському напрямку у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних Сил України.

Бойовий шлях воїна виявився недовгим. Юний захисник України Роман Свянтко загинув 13 березня 2022 року. Поховали героя 8 липня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Романа Свянтка залишилися дружина, син, сестра, брат, тітка, бабуся та прабабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.