Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський

«Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ у ніч на 10 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву гаранта.

«Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина», – заявив президент.

Загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – «шахеди», та сім ракет, зокрема дві – це балістика північнокорейського виробництва. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню пологовий будинок. «Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним», – додав Зеленський.

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фото: ДСНС

Президент наголосив, що важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було «не мовчання світу, а конкретні дії». «Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю. Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей. Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.