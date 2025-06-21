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Білецький пояснив, як Україна може повернути Маріуполь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Білецький пояснив, як Україна може повернути Маріуполь
Україна поверне свої території, але потрібен вдалий історичний момент, вважає Білецький
фото: скріншот із відео

За словами військового, нам необхідно мати модернізовану країну та армію

Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». Як інформує «Главком», про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у інтервʼю Яніні Соколовій. Як приклад, військовий навів Азербайджан, котрий зумів повернути Нагірний Карабах.

«Усі пам'ятають Азербайджан і повернення його територій. Вдалий момент, але і системна робота. Азербайджан зробив величезну роботу, щоби стати країною, яка може провести в прямому сенсі слова бліцкриг із мінімальними втратами і максимальними результатами. Вони свою домашню роботу зробили. Шанс історичний обов'язково буде. Закінчиться ця війна, якщо ми не програємо, а ми повинні не програти, Росія впаде в глибоку системну кризу. Щоб не профукати цей момент, треба бути готовими, треба робити свою домашню роботу», – сказав Білецький.

За словами військового, нам необхідно мати модернізовану країну та армію.

«Тоді, безумовно, і Маріуполь, і Донецьк ми повернемо», – підсумував Білецький.

Раніше засновник «Азова» Білецький заявив, якщо Україна зупинить ворога, то період паузи може бути прийнятним для вирішення стратегічних питань.

Також Білецький казав, що сьогодні Україна та її громадяни борються за виживання. Є тисяча способів, як зробити свій вклад в цю війну.

«Наразі стоїть питання не Донецької області, не геополітичних розкладів, не особистих амбіцій якихось політиків і так далі. Стоїть питання про виживання всієї країни», – констатував він.

Якщо ми втратимо нашу державу, наголошує Білецький, будь-де ми будемо гостями.

 

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Теги: Маріуполь росія війна Азербайджан Донецьк Нагірний Карабах Україна Андрій Білецький

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