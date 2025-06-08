Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії

США може зменшити військову присутність у Європі, і до цього слід бути готовим

Майкл Феллон розповів, які безпекові виклики на сьогодні стоять перед Європою

Військових сил у східній Європі недостатньо, необхідно посилити їх передову присутність. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній міністр оборони Великої Британії (2014-2017 років) Майкл Феллон.

«Те, що ми маємо там зараз, – це лише своєрідний натяжний шнур, який зможе затримати росіян, хіба, що на тиждень», – говорить ексміністр оборони.

За словами Майкла Феллона, Росія була визначена як безпосередня загроза. І вона не зникне ні завтра, ні післязавтра.

Однак трансатлантичні відносини у світі нині змінюються. США більше фокусуються на протистоянні з Китаєм. І це триває вже певний період, починаючи від президента Обами. Реакцією США на нарощування китайської оборонної сили може стати зменшення військової присутності в Європі. Тож Британія виступає за посилення відповідальності європейських країн стосовно безпеки.

«Європа має бути готова замінити частину військ США, якщо вони вирішать забрати їх з континенту», – пояснює Майкл Феллон.

Ексміністр запевняє, що Європі необхідно збільшити щорічні поточні витрати на оборону та сформувати сильне лідерство трьох найпотужніших країн – Британії, Франції та Німеччини.

Феллон підкреслив, що всі три країни «були разом у Києві» і очолюють «коаліцію охочих», яка, на його думку, не тільки гарантує, що Україна не залишиться сама у разі відмови Трампа від переговорів, але й забезпечує залучення Європи до контролю за будь-яким досягнутим врегулюванням.

Нагадаємо, країни Європи змушені переосмислювати підходи до питання безпеки і оборони – без сподівань на автоматичну підтримку Вашингтона. Все це відбувається у контексті трансформації глобального безпекового середовища та зміщення стратегічних пріоритетів Сполучених Штатів в бік Індо-Тихоокеанського регіону.