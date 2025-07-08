Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз
Військові Збройних сил України (ілюстраційне фото)
фото: Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна може тривати довго, оскільки Москві, попри шалені втрати, вдається захоплювати українські землі

Росії вдалося заволодіти деякими частинами української території, але ЗСУ, утримуючи важливі позиції, завдають російським військам величезних втрат, що є дуже високої ціною за захоплення земель. Про це, яке пише «Главком», в інтерв'ю BBC розповів президент Чехії Петр Павел.

«Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх», – зазначив політик.

Тому країни-партнери підтримують Україну, демонструючи Росії, що на полі бою немає перемоги. Водночас, наголосив президент, європейці намагаються чинити на Росію максимальний дипломатичний, політичний, економічний, фінансовий тиск, щоб у Кремлі зрозуміли, що рішення конфлікту можна знайти лише за столом переговорів.

Володимир Зеленський та Петр Павел
Володимир Зеленський та Петр Павел
facebook.com/prezidentpavel

Але якщо Росія бачить хоч якийсь успіх на полі бою, вона не вважатиме себе змушеною вести переговори, вважаючи, що за допомогою бойових дій можна досягти набагато більшого. Саме тому, наголосив Петр Павел, російський президент Володимир Путін доручає військовим командирам чинити максимальний тиск як на фронті, так і на цивільних громадян.

«Сіють терор і психологічно ставлять населення у таке становище, коли воно вимагатиме від свого уряду припинити війну за будь-яку ціну», – зауважив чеський президент.

Нагадаємо, у Росії заявили про необхідність реформування системи військової освіти, щоб держава була «готова до майбутніх конфліктів».

Також «Главком» писав, що Росія жертвує малим бізнесом заради війни, ставлячись до підприємців як до «дійної корови».

Теги: путін Чехія Петр Павел росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз
Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз
Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців
Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових
Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових
Сибіга заявив про реформування МЗС України
Сибіга заявив про реформування МЗС України
FT повідомила, коли Маркарову можуть звільнити з посади посла
FT повідомила, коли Маркарову можуть звільнити з посади посла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
25K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
17K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
8434
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
7877
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua