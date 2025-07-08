Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз

Повномасштабна війна може тривати довго, оскільки Москві, попри шалені втрати, вдається захоплювати українські землі

Росії вдалося заволодіти деякими частинами української території, але ЗСУ, утримуючи важливі позиції, завдають російським військам величезних втрат, що є дуже високої ціною за захоплення земель. Про це, яке пише «Главком», в інтерв'ю BBC розповів президент Чехії Петр Павел.

«Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх», – зазначив політик.

Тому країни-партнери підтримують Україну, демонструючи Росії, що на полі бою немає перемоги. Водночас, наголосив президент, європейці намагаються чинити на Росію максимальний дипломатичний, політичний, економічний, фінансовий тиск, щоб у Кремлі зрозуміли, що рішення конфлікту можна знайти лише за столом переговорів.

Володимир Зеленський та Петр Павел facebook.com/prezidentpavel

Але якщо Росія бачить хоч якийсь успіх на полі бою, вона не вважатиме себе змушеною вести переговори, вважаючи, що за допомогою бойових дій можна досягти набагато більшого. Саме тому, наголосив Петр Павел, російський президент Володимир Путін доручає військовим командирам чинити максимальний тиск як на фронті, так і на цивільних громадян.

«Сіють терор і психологічно ставлять населення у таке становище, коли воно вимагатиме від свого уряду припинити війну за будь-яку ціну», – зауважив чеський президент.



Нагадаємо, у Росії заявили про необхідність реформування системи військової освіти, щоб держава була «готова до майбутніх конфліктів».

Також «Главком» писав, що Росія жертвує малим бізнесом заради війни, ставлячись до підприємців як до «дійної корови».