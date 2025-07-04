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Удар по Києву: аварійно-рятувальні роботи призупинено (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Києву: аварійно-рятувальні роботи призупинено (фото)
Сьогодні російські війська вкотре завдали масованого удару по столиці
фото: ДСНС Києва

Унаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, одна людина загинула

У Києві станом на 20:00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Сьогодні, 4 липня, російські терористи вкотре завдали масованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

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Удар по Києву: аварійно-рятувальні роботи призупинено (фото) фото 2
Удар по Києву: аварійно-рятувальні роботи призупинено (фото) фото 3

Наразі на одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 тонн сміття та будівельних конструкцій.

Удар по Києву: аварійно-рятувальні роботи призупинено (фото) фото 4
Удар по Києву: аварійно-рятувальні роботи призупинено (фото) фото 5

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

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Теги: Київ війна ДСНС

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