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Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
фото з відкритих джерел

Офіційної відповіді від Ізраїлю чи США на це поки що не було

Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня. Як інформує «Главком», про це повідомив іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі в листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Він просить Раду Безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки. У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. 

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Згодом й Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі. Зокрема, ракети були націлені на авіабазу «Аль-Удейд» – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки.

До слова, Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран наступного тижня проведуть переговори щодо іранської ядерної програми.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі каже, що Іран наразі не має планів зустрічатися зі Сполученими Штатами. 

Зазначимо, Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) у вівторок, 24 червня 2025 року, опублікувала заяву, стверджуючи, що її «рішуча та скоординована військова відповідь» на нещодавню агресію сіоністського режиму змусила ворога та його прихильників «в односторонньому порядку припинити свої наступальні операції».

Також Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо Тегеран почне проявляти мирні ініціативи.

Президент Трамп у інтерв'ю для Fox News сказав, що Сполучені Штати зберігають санкції проти Ірану, але припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо країна стане мирною.

Нагадаємо, Трамп дав зрозуміти, що США будуть задоволені лише капітуляцією Ірану, але цього ніколи не станеться, заявив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї в соцмережі X. За його словами, навіть думати про це безглуздо. 

«Ті, хто знає іранську націю, з глузуванням сприймають слово «капітуляція» щодо Ірану, країни, яка має таку велич, таку історію, таку культуру, сталеву волю народу», – сказав Хаменеї.

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Теги: Іран Ізраїль США війна

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