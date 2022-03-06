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    Жителів Чернігова, яких убили російські бомби, хоронять у траншеях (фото, відео)

    Труни складають у ряд і біля кожної труни ставлять табличку, щоб потім перепоховати - Жителів Чернігова, яких убили російські бомби, хоронять у траншеях (фото, відео)
    Труни складають у ряд і біля кожної труни ставлять табличку, щоб потім перепоховати
    фото: Владислав Атрошенко

    Російські окупанти не припиняють бомбардувати житлові мікрорайони Чернігова

    У Чернігові загиблих внаслідок обстрілу російської армії мешканців міста тимчасово ховають у траншеях. Про це розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю «Гордону».

    За словами Атрошенка, через постійні обстріли поки що неможливо використати для поховань найбільший цвинтар міста. «Ми навіть не можемо сьогодні використовувати свій цвинтар «Яцево». Ми тимчасово використовуємо цвинтар у Яловщині. Екскаватор риє траншеї, ми складаємо в ряд людей і біля кожної труни ставимо табличку, щоб потім перепоховати. Це жах. Це реальний геноцид. Це абсолютно свідоме знищення українців», – сказав мер.

    Він надав фото та відео, як сьогодні ховають чернігівців.

    Атрошенко розповів, що у Чернігові не припиняють бомбардувати житлові мікрорайони, зокрема забороненими боєприпасами.

    Він вважає, що до Чернігова мають терміново прибути прокурори Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб зафіксувати застосування забороненої зброї.

    «Позавчора були найважчі авіаційні удари, нанесені на місто. Льотчики – це просто бездушні мерзотники і фашисти. Вони скидали у хорошу видимість (вдень це відбувалося) бомби з малих висот. Вони чудово бачили, куди вони скидали величезні бомби – на житловий мікрорайон. Було знищено кілька будинків у районі вулиці Чорновола. Там постраждали тисячі квартир», – розповів мер міста.

    Тільки при ньому рятувальники дістали з-під завалів тіла близько 25-30 людей.

    Атрошенко не зміг відповісти на запитання, скільки у Чернігові загиблих. Він розповів, що у влади є статистика лише про поранених, які надійшли до лікарень (деякі з них пізніше померли).

    «От цих людей, які надійшли пораненими, вже набагато більше ніж 300», – сказав Атрошенко.

    Як відомо, в Чернігівській області (разом із Харківською, Сумською, Херсонською, Миколаївською та Київською) йдуть одні з найактивніших бойових дій з початку російського вторгнення.

    Теги: Росія геноцид війна Чернігів цвинтар Владислав Атрошенко #stoprussia
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    Жителів Чернігова, яких убили російські бомби, хоронять у траншеях (фото, відео)