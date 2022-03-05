Один із «асів» Путіна: СБУ показала збитого російського пілота (відео)

Збитий російський пілот, один із «асів» путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом

Збитий над Черніговом пілот виявся одним із «асів» Путіна та бомбардував Сирію у 2020

Служба безпеки України опублікувала відео зі збитим російським пілотом, одним із «асів Путіна», який тепер відповідатиме за свої звірства. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Нагадаємо, українська армія взяла в полон чергового окупанта. Ним виявився російський льотчик Сашко Красноярцев, який був збитий у небі над українським містом Чернігів, який російські окупанти бомбять уже кілька днів.

«На відео СБУ – збитий російський пілот, один із «асів» путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом», – йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що «для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами».

Як відомо, за підсумками восьми діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

Додамо, що в кінці минулого року Суховецький в інтерв’ю пропагандистському ресурсу «Звезда» розказував: «Ми вчимо наших бійців перемагати в режимі онлайн: «побачив – вразив».

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.