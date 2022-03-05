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    Один із «асів» Путіна: СБУ показала збитого російського пілота (відео)

    Збитий російський пілот, один із &laquo;асів&raquo; путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом - Один із «асів» Путіна: СБУ показала збитого російського пілота (відео)
    Збитий російський пілот, один із «асів» путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом
    фото: кадр з відео

    Збитий над Черніговом пілот виявся одним із «асів» Путіна та бомбардував Сирію у 2020

    Служба безпеки України опублікувала відео зі збитим російським пілотом, одним із «асів Путіна», який тепер відповідатиме за свої звірства. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Нагадаємо, українська армія взяла в полон чергового окупанта. Ним виявився російський льотчик Сашко Красноярцев, який був збитий у небі над українським містом Чернігів, який російські окупанти бомбять уже кілька днів.

    «На відео СБУ – збитий російський пілот, один із «асів» путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом», – йдеться у повідомленні.

    У спецслужбі зазначили, що «для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами».

    Як відомо, за підсумками восьми діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

    Додамо, що в кінці минулого року Суховецький в інтерв’ю пропагандистському ресурсу «Звезда» розказував: «Ми вчимо наших бійців перемагати в режимі онлайн: «побачив – вразив».

    Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

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    Теги: окупанти СБУ армія війна Путін полон Чернігів злочинець льотчик
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    Один із «асів» Путіна: СБУ показала збитого російського пілота (відео)