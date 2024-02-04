Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС

На суді підозрювана заявила, що вона ностальгує за СРСР, бо для неї це – «юність та молодість»

Жительку Сумщини засудили до 6 років позбавлення волі за те, що вона прославляла окупантів, а від березня до кінця липня 2023 року здавала Росії місця дислокації ЗСУ та військової техніки. Про це йдеться у вироку Сумського районного суду Сумської області.

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За даними суду, жінка від квітня до червня 2022 року прославляла російську окупаційну армії за знищення Маріуполя та військові злочини в Україні. У березні 2023 року вона пішла ще далі – здавала блокпости, позиції ЗСУ, місця дислокації військових та техніки у прикордонні на Сумщині.

Її дії тривали до кінця липня 2023 року, після чого жительку Сумщини затримали.

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На суді підозрювана заявила, що вона ностальгує за СРСР, бо для неї це – «юність та молодість». Вона додала, що була проти вступу України до Євросоюзу та повторила російську пропаганду про «переворот 2014 року».

Вона визнала, що дійсно прославляла окупантів, зокрема лідера Чечні Кадирова, проте додала, що нібито «про Україну він нічого поганого не говорив». Жителька Сумщини також заявила, що не передавала РФ місця дислокації ЗСУ, а лише «спілкувалась з новим знайомим».

Суд критично поставився до свідчень підозрюваної. Проаналізувавши матеріали справи суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 436-2, ч.2 ст. 114-2 КК України та засудив до 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Раніше у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили чоловіка, який здав окупантам місця дислокації ЗСУ.

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