Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
На суді підозрювана повторила російську пропаганду про «переворот 2014 року»
фото з відкритих джерел

На суді підозрювана заявила, що вона ностальгує за СРСР, бо для неї це – «юність та молодість»

Жительку Сумщини засудили до 6 років позбавлення волі за те, що вона прославляла окупантів, а від березня до кінця липня 2023 року здавала Росії місця дислокації ЗСУ та військової техніки. Про це йдеться у вироку Сумського районного суду Сумської області.

За даними суду, жінка від квітня до червня 2022 року прославляла російську окупаційну армії за знищення Маріуполя та військові злочини в Україні. У березні 2023 року вона пішла ще далі – здавала блокпости, позиції ЗСУ, місця дислокації військових та техніки у прикордонні на Сумщині.

Її дії тривали до кінця липня 2023 року, після чого жительку Сумщини затримали.

На суді підозрювана заявила, що вона ностальгує за СРСР, бо для неї це – «юність та молодість». Вона додала, що була проти вступу України до Євросоюзу та повторила російську пропаганду про «переворот 2014 року».

Вона визнала, що дійсно прославляла окупантів, зокрема лідера Чечні Кадирова, проте додала, що нібито «про Україну він нічого поганого не говорив». Жителька Сумщини також заявила, що не передавала РФ місця дислокації ЗСУ, а лише «спілкувалась з новим знайомим».

Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС фото 1

Суд критично поставився до свідчень підозрюваної. Проаналізувавши матеріали справи суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 436-2, ч.2 ст. 114-2 КК України та засудив до 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Раніше у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили чоловіка, який здав окупантам місця дислокації ЗСУ. 

Також український коригувальник Артем Карякін розповів, як його здала кохана дівчина. 

Читайте також: Які об'єкти найчастіше цікавлять коригувальників окупантів: дані СБУ
Теги: молодість жінка переворот військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова
Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова
2 лютого, 12:23
Злочин працівника, за словами прокурорів, «негайно й серйозно зашкодив здатності ЦРУ збирати дані зовнішньої розвідки проти ворогів Америки»
40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ
2 лютого, 11:26
Суд заслухав обидві сторони та закрив справу, оскільки не виявив у діях матері жодного порушення
На Прикарпатті доросла донька через суд вимагала від матері аліментів: чим усе закінчилося
Вчора, 14:59

Суспільство

Підліток помер після відвідування стоматолога у Кривому Розі
Підліток помер після відвідування стоматолога у Кривому Розі
На негоду варто очікувати вже вночі: в Україні оголошено штормове попередження
На негоду варто очікувати вже вночі: в Україні оголошено штормове попередження
Боронив Маріуполь. Згадаймо добровольця Едуарда Горошочка
Боронив Маріуполь. Згадаймо добровольця Едуарда Горошочка
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
«Відвідувачів дратує форма»: у Харкові персонал вигнав із піцерії військового
«Відвідувачів дратує форма»: у Харкові персонал вигнав із піцерії військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5607
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5290
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4497
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4441
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua