Які об'єкти найчастіше цікавлять коригувальників окупантів: дані СБУ

Коригувальник ракет на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони на Донеччині

Географія викритих спецслужбою злочинців широка – фактично вся Україна

Служба безпеки України від початку великої війни розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Liga.net.

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Зазначається, що до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо 224 осіб. А засуджено 77 коригувальників.

Статистика стосується виключно статті 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.

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У СБУ зазначили, що залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті (держзрада, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність).

Географія викритих спецслужбою злочинців широка – фактично вся Україна. Але найактивніше російські інформатори працюють у прифронтових регіонах. Там «полюють» за координатами підрозділів Сил оборони, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги приділяють і координатам цивільних об’єктів – шкіл, лікарень, складської, енергетичної та логістичної інфраструктури.

«У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об’єктів», – сказав речник СБУ.

Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:

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ідеологічних прихильників «русского мира», які працюють за гроші чи за обіцянку посади в окупаційних адміністраціях;

громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.

Для викриття навідників спецслужба використовує багато методів збору та аналізу інформації.

«Починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників», – додав Дехтяренко.

Нагадаємо, триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.