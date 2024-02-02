Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ

За матеріалами Служби безпеки суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора.

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Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов.

фото: СБУ

«Загальна вартість арештованої нерухомості «ексрегіонала» становить майже пів мільярда гривень. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна», – повідомляють правоохоронці.

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За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».

«Крім того Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові», – зауважують в СБУ.

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Арештована нерухомість екснардепа фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Оскільки ексдепутат переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Раніше Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні.

Стало відомо, що Царьову повідомлено про підозру у фінансуванні Росгвардії.