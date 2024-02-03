У Києві чоловік здав Росії місця дислокації ЗСУ: скільки йому заплатили окупанти

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили чоловіка, який здав окупантам місця дислокації ЗСУ. Про це йдеться у вироку Солом`янського районного суду Києва.

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За даними суду, підозрюваний у серпні 2022 року добровільно погодився співпрацювати з окупантами з РФ. Він від 23 до 30 серпня 2022 року разом із спільником передавав росіянам дані про місця дислокації ЗСУ. Зокрема зняв фото та відео готелю, де були захисники України, дані про військові об'єкти із деталізацією розташування в'їздів та виїздів з території, наявності блокпостів та укріплень, наявності там військовослужбовців ЗС України. Ці дані він переслав окупантам через Telegram.

За це росіяни заплатили підозрюваному 3700 грн, які переказали на банківську картку.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що «не усвідомлював наслідків своїх дій» та нібито те, що від «винагороди» від окупантів він відмовився.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України та признав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спільника киянина раніше засудили за ч. 3 ст. 114-2 КК України.

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