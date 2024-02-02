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40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ
Злочин працівника, за словами прокурорів, «негайно й серйозно зашкодив здатності ЦРУ збирати дані зовнішньої розвідки проти ворогів Америки»
Фото: Getty Images

Витік інформації, що спричинив зловмисник, є одним із найбільш «нахабних» в історії США

Колишнього офіцера Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джошуа Шульте засудили до 40 років ув’язнення за витік секретних хакерських інструментів на інформаційну платформу Wikileaks. Про це повідомляє ВВС.

Шульте був засуджений за різними пунктами у трьох окремих федеральних процесах у Нью-Йорку у 2020, 2022 і 2023 роках. У четвер його засудили за звинуваченнями у шпигунстві, зломі комп’ютерів, неповазі до суду, неправдивих заявах у ФБР і зберіганні зображень жорсткого поводження з дітьми.

Відповідно до наданих на суді доказів, Шульте працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, який займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів.

Прокуратура звинуватила його у витоку інструментів ЦРУ «Vault 7», які дозволяють офіцерам розвідки зламувати смартфони та використовувати їх як пристрої для прослуховування. Там заявили, що цей витік є одним із найбільш «нахабних» в історії США.

«Джошуа Шульте зрадив свою країну, вчинивши одні з найбільш зухвалих, жахливих злочинів шпигунства в американській історії», – заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Зокрема у 2017 році Шульте надав Wikileaks понад 8700 документів, що стало найбільшим витоком даних в історії ЦРУ, заявили у Міністерстві юстиції США. Того ж року Wikileaks почала публікувати секретні дані з викрадених файлів. Роком раніше чоловік передав викрадену інформацію Wikileaks, а потім збрехав агентам ФБР про свою роль у витоку.

Прокурори зазначили, що після арешту Шульте намагався передати більше інформації. Він проніс телефон до в’язниці, де перебуває з 2018 року, і вдавався до спроб надіслати репортеру інформацію про кібергрупи ЦРУ та створював дописи під ім’ям вигаданого співробітника розвідки Джейсона Борна у соцмережі Х, які містили інформацію про кіберінструменти ЦРУ. За словами прокурорів, обшук у його квартирі пізніше також виявив «десятки тисяч зображень матеріалів сексуального насильства над дітьми».

Нагадаємо, латвійську євродепутатку викрито у шпигунстві на користь РФ.

Про підозри на адресу євродпутатки стало відомо після розслідування порталу The Insider, проте вона рішуче заперечує заяви Insider. «Я ніколи не була пов’язана з КДБ, на відміну від багатьох відомих діячів Латвії, і не співпрацювала з жодними іншими спецслужбами», – сказала Жданок.

Зазначається, що Глава ЦРУ назвав втрати російської армії в Україні.

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Теги: телефон США втрати обшук прокурор розслідування WikiLeaks прослуховування чоловік ЦРУ соцмережі

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