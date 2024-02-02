40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ

Витік інформації, що спричинив зловмисник, є одним із найбільш «нахабних» в історії США

Колишнього офіцера Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джошуа Шульте засудили до 40 років ув’язнення за витік секретних хакерських інструментів на інформаційну платформу Wikileaks. Про це повідомляє ВВС.

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Шульте був засуджений за різними пунктами у трьох окремих федеральних процесах у Нью-Йорку у 2020, 2022 і 2023 роках. У четвер його засудили за звинуваченнями у шпигунстві, зломі комп’ютерів, неповазі до суду, неправдивих заявах у ФБР і зберіганні зображень жорсткого поводження з дітьми.

Відповідно до наданих на суді доказів, Шульте працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, який займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів.

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Прокуратура звинуватила його у витоку інструментів ЦРУ «Vault 7», які дозволяють офіцерам розвідки зламувати смартфони та використовувати їх як пристрої для прослуховування. Там заявили, що цей витік є одним із найбільш «нахабних» в історії США.

«Джошуа Шульте зрадив свою країну, вчинивши одні з найбільш зухвалих, жахливих злочинів шпигунства в американській історії», – заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Зокрема у 2017 році Шульте надав Wikileaks понад 8700 документів, що стало найбільшим витоком даних в історії ЦРУ, заявили у Міністерстві юстиції США. Того ж року Wikileaks почала публікувати секретні дані з викрадених файлів. Роком раніше чоловік передав викрадену інформацію Wikileaks, а потім збрехав агентам ФБР про свою роль у витоку.

Прокурори зазначили, що після арешту Шульте намагався передати більше інформації. Він проніс телефон до в’язниці, де перебуває з 2018 року, і вдавався до спроб надіслати репортеру інформацію про кібергрупи ЦРУ та створював дописи під ім’ям вигаданого співробітника розвідки Джейсона Борна у соцмережі Х, які містили інформацію про кіберінструменти ЦРУ. За словами прокурорів, обшук у його квартирі пізніше також виявив «десятки тисяч зображень матеріалів сексуального насильства над дітьми».

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Нагадаємо, латвійську євродепутатку викрито у шпигунстві на користь РФ.

Про підозри на адресу євродпутатки стало відомо після розслідування порталу The Insider, проте вона рішуче заперечує заяви Insider. «Я ніколи не була пов’язана з КДБ, на відміну від багатьох відомих діячів Латвії, і не співпрацювала з жодними іншими спецслужбами», – сказала Жданок.

Зазначається, що Глава ЦРУ назвав втрати російської армії в Україні.