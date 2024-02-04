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На Прикарпатті доросла донька через суд вимагала від матері аліментів: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Прикарпатті доросла донька через суд вимагала від матері аліментів: чим усе закінчилося
Суд заслухав обидві сторони та закрив справу, оскільки не виявив у діях матері жодного порушення
фото з відкритих джерел

Дівчина є повнолітньою, проте з першою групою інвалідності

В Івано-Франківській області дівчина з першою групою інвалідності звернулася до суду з вимогою покарати її матір, бо та не платить їй аліменти. Про це йдеться у постанові Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

Дівчина є повнолітньою, проте з першою групою інвалідності. Вона повідомила, що не хоче жити з мамою у селі та мешкає в Івано-Франківську, проте мати припинила давати їй кошти на проживання. Вона зазначила, що вже зверталася до родичів, священника та поліції, щоб ті «напоумили» матір платити аліменти дорослій доньці.

Заявниця переконувала суд, що мати «ігнорує її, не цікавиться її станом здоров`я, залишила її без засобів існування, як особу з інвалідністю І-ї групи, що завдає їй моральної та фізичної шкоди».

На суді дівчина підтвердила, що вона не є недієздатною та отримує пенсію. Жодних документів, за якими мати мала б сплачувати їй аліменти, у неї немає.

Мати заявниці на суді пояснила, що мешкає в селі. Її донька не хоче з нею жити і постійно вимагає гроші на своє утримання. Раніше мати давала доньці кошти та продукти, проте останнім часом у неї немає скільки грошей, які вимагає позивачка. Жінка додала, що хотіла б допомогти доньці продуктами, проте вона не пускає її до квартири в Івано-Франківську.

За даними суду, мати заявниці має третю групу інвалідності та виховує двох неповнолітніх дітей.

Суд заслухав обидві сторони та закрив справу, оскільки не виявив у діях матері жодного порушення.

Постанова суду
Постанова суду

«Таким чином вважаю, що по цій справі про адміністративне правопорушення не доведено поза всяким розумним сумнівом факт вчинення матір'ю домашнього насильства, а тому суд приходить до висновку про відсутність в її діях події і складу цього адміністративного правопорушення, що є підставою для закриття провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП», – ідеться у поясненні суду.

Раніше у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили чоловіка, який здав окупантам місця дислокації ЗСУ.

Раніше український коригувальник Артем Карякін розповів, як його здала кохана дівчина. 

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Теги: Івано-Франківськ жінка аліменти продукти гроші

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