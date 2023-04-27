Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ще одна область заборонила Московську церкву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна область заборонила Московську церкву
Спасо-Преображенський собор УПЦ МП у Житомирі
фото ілюстративне

Рішення про заборону УПЦ МП сьогодні ухвалила Житомирська облрада

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області. Відповідне рішення прийняли на сесії депутати облради, передає «Укрінформ».

«Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України. Згодом Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру священнику Московського патріархату, який під час зборів громади в селищі Іршанську вдарив хлопчика, який був з прапором України. Також духовник вдарив і його приятеля. 

Читайте також:

Теги: Житомирщина Московська церква в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кафедральний собор (УПЦ МП) у Чернівцях
Міськрада Чернівців заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою
Сьогодні, 10:54
Російською мовою Феодосій підбурює мешканців Шевченківського краю до спротиву Україні
Черкаський митрополит УПЦ МП погрожує державі з домашнього арешту (відео)
Вчора, 16:24
Мерія Сум позбавила УПЦ права користуватися землями громади
Мерія Сум позбавила УПЦ права користуватися землями громади
Вчора, 20:36

Суспільство

Ще одна область заборонила Московську церкву
Ще одна область заборонила Московську церкву
Напис «Діти» перед зруйнованим драмтеатром у Маріуполі: Google довів злочин росіян (фото)
Напис «Діти» перед зруйнованим драмтеатром у Маріуполі: Google довів злочин росіян (фото)
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
19K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
14K
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
11K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
9644
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту