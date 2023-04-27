Ще одна область заборонила Московську церкву

Рішення про заборону УПЦ МП сьогодні ухвалила Житомирська облрада

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області. Відповідне рішення прийняли на сесії депутати облради, передає «Укрінформ».

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«Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

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Раніше повідомлялося, що на Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України. Згодом Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру священнику Московського патріархату, який під час зборів громади в селищі Іршанську вдарив хлопчика, який був з прапором України. Також духовник вдарив і його приятеля.