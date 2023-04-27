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Міськрада Чернівців заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міськрада Чернівців заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою
Кафедральний собор (УПЦ МП) у Чернівцях
фото ілюстративне

Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади

У Чернівцях Українську православну церкву Московського патріархату позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради. «За» проголосували 28 депутатів. Про це передає «Суспільне». 

Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир «Гореча» та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Проєкт рішення зареєстрував департамент урбаністики та архітектури міськради.

Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками. Право на це надають без укладання договору. Громада може повернути земельні ділянки згідно зі змінами до закону про релігійні організації – йдеться про організації, центр яких розташований в державі, що воює проти України.

Раніше таке рішення ухвалили у Тернополі. А вчора у Сумах.

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Теги: Московська церква в Україні Чернівці земля

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