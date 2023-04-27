Міськрада Чернівців заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою

Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади

У Чернівцях Українську православну церкву Московського патріархату позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради. «За» проголосували 28 депутатів. Про це передає «Суспільне».

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Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир «Гореча» та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Проєкт рішення зареєстрував департамент урбаністики та архітектури міськради.

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Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками. Право на це надають без укладання договору. Громада може повернути земельні ділянки згідно зі змінами до закону про релігійні організації – йдеться про організації, центр яких розташований в державі, що воює проти України.

Раніше таке рішення ухвалили у Тернополі. А вчора у Сумах.