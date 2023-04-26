Мерія Сум позбавила УПЦ права користуватися землями громади

Рішення підтримали 25 депутатів Сумської міськради

Сьогодні, 26 квітня, депутати Сумської міськради проголосували за позбавлення УПЦ права користуватися землями громади. Про це повідомляє «Суспільне».

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Як зазначається, відбулося засідання сесії Сумської міськради, на якому депутати голосували за проєкти рішень щодо позбавлення УПЦ права користуватися землями громади.

Ініціаторами питання були чотири фракції: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина» та «Сила і честь».

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Нагадаємо, у Тернополі міськрада заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою. Йдеться про землю, на якій розміщений Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП. Площа цієї земельної ділянки – понад півгектара.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви.