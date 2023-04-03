На Житомирщині священик УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)

Свідки події повідомляють, що служитель УПЦ МП після цього штовхнув ще одну дитину

У селищі Іршанськ Житомирської області стався конфлікт між місцевими жителями та служителями Московської церкви. Заявляється, що один із церковників нібито вдарив по голові 10-річну дитину. Про це повідомляють ЗМІ.

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Хлопчик брав участь у зборах людей біля храму і стояв там із синьо-жовтим прапором. Початок сварки на відео не потрапив, проте на відео видно, що натовп людей сварився зі служителями церкви. На місці була поліція (що стало причиною такого мітингу, інформації поки що немає). Близько до людей у рясах стояв хлопчик. Далі сталася якась штовханина. «Тихо, що таке?» – спитав хтось. Після цього дитина почала триматися за голову.

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Жінка почала кричати, що неповнолітнього вдарили по голові. Вона намагалася прорватися до священиків, але між сторонами конфлікту стали співробітники поліції. Реакцією нападника була посмішка на обличчі.

«Це ж діти! Скотина ти! Вдарив дитину по голові! Геть у Росію», – кричить жінка на відео.

Свідок інциденту Аліна Кудич повідомила, що один із священиків ударив 10-річного, а також штовхнув ще одного хлопчика. Кундич сказала, що це бачили багато людей.

Нагадаємо, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

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Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.

Зазначимо, що храм Московської церкви, у якому священники побили військового, перейде до ПЦУ.