Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Житомирщині священик УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Житомирщині священик УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)
Дитина трималася за голову після удару священика
колаж glavcom.ua

Свідки події повідомляють, що служитель УПЦ МП після цього штовхнув ще одну дитину

У селищі Іршанськ Житомирської області стався конфлікт між місцевими жителями та служителями Московської церкви. Заявляється, що один із церковників нібито вдарив по голові 10-річну дитину. Про це повідомляють ЗМІ. 

Хлопчик брав участь у зборах людей біля храму і стояв там із синьо-жовтим прапором. Початок сварки на відео не потрапив, проте на відео видно, що натовп людей сварився зі служителями церкви. На місці була поліція (що стало причиною такого мітингу, інформації поки що немає). Близько до людей у рясах стояв хлопчик. Далі сталася якась штовханина. «Тихо, що таке?» – спитав хтось. Після цього дитина почала триматися за голову.

Жінка почала кричати, що неповнолітнього вдарили по голові. Вона намагалася прорватися до священиків, але між сторонами конфлікту стали співробітники поліції. Реакцією нападника була посмішка на обличчі. 

«Це ж діти! Скотина ти! Вдарив дитину по голові! Геть у Росію», – кричить жінка на відео.

Свідок інциденту Аліна Кудич повідомила, що один із священиків ударив 10-річного, а також штовхнув ще одного хлопчика. Кундич сказала, що це бачили багато людей.

Нагадаємо, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.

Зазначимо, що храм Московської церкви, у якому священники побили військового, перейде до ПЦУ

Теги: поліція дитина конфлікт Московська церква в Україні церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ряса не завжди є запорукою чистих намірів»
Як Паша «Мерседес», став Пашею «Автозаком»
Сьогодні, 07:46
Митрополит Павло заявив, що служба проходитиме і завтра
Завтра під Лаврою будуть провокації? До чого митрополит Павло готує вірян (відео)
29 березня, 12:40
Московський патріархат вивозить із Києво-Печерської лаври ікони (відео)
Московський патріархат вивозить із Києво-Печерської лаври ікони (відео)
27 березня, 22:36
Патріарх Варфоломій – чинний архиєпископ Константинополя та Вселенський патріарх з 2 листопада 1991 року
РПЦ винна. Вселенський патріарх зробив заяву щодо війни в Україні
22 березня, 20:24
Скандально відомий митрополит Московської церкви Павло
Московську церкву захопили шамани
14 березня, 07:17
Пєсков заявив, що росіяни не збираються припиняти війну на території України
Кремль анонсував продовження війни
13 березня, 14:10
Після інциденту міліція перекрила дорогу
У Росії мобілізований прийшов у військкомат з гранатою і погрожував підірвати (фото)
6 березня, 15:18
Мітинг – найстрашніше, що уявляє собі Кремль
Пригожин організовує мітинг проти друга Путіна: чому це добрий знак для України
6 березня, 11:00
Вірменські солдати йдуть дорогою біля кордону між Нагірним Карабахом та Вірменією (архів)
У Нагірному Карабаху чергове загострення за участю російських миротворців: є загиблі
5 березня, 14:24

Події в Україні

Юристи вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю
Юристи вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю
На Житомирщині священик УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)
На Житомирщині священик УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)
Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)
Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)
Міноборони показало вигадану росіянами методичку України щодо Бахмута
Міноборони показало вигадану росіянами методичку України щодо Бахмута
Окупанти готують Маріуполь до запеклих боїв
Окупанти готують Маріуполь до запеклих боїв
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
20K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
20K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
17K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
11K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
9996
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту