Священник УПЦ МП, який вдарив по голові хлопчика із прапором України, отримав підозру

Хлопчик отримав від священника кулаком у потилицю, іншого – він штовхнув у плече

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру священнику Московського патріархату, який під час зборів громади в селищі Іршанську вдарив хлопчика, який був з прапором України. Також духовник вдарив і його приятеля. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

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Дії священника УПЦ МП кваліфікують як хуліганство. А точніше – як порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Слідство встановило, що 2 квітня на території церкви святої Покрови в Іршанську під час емоційних перепалок з прихожанами церкви, накинувся на дітей віком 12 та 15 років. Молодший, який стояв з прапором України, отримав від батюшки кулаком у потилицю, через що зазнав легких фізичних ушкоджень. Старшого ж священник УПЦ МП штовхнув рукою в плече.

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Нагадаємо, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Відповідно до чинного законодавства санкція статті, за якою кваліфікували дії священника, передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн, арешт на 6 місяців або до 5 років обмеження вол.

Нагадаємо, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»