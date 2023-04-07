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Священник УПЦ МП, який вдарив по голові хлопчика із прапором України, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Священник УПЦ МП, який вдарив по голові хлопчика із прапором України, отримав підозру
Дії священника УПЦ МП кваліфікують як хуліганство
фото: Житомирська обласна прокуратура

Хлопчик отримав від священника кулаком у потилицю, іншого – він штовхнув у плече

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру священнику Московського патріархату, який під час зборів громади в селищі Іршанську вдарив хлопчика, який був з прапором України. Також духовник вдарив і його приятеля. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Дії священника УПЦ МП кваліфікують як хуліганство. А точніше – як порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Слідство встановило, що 2 квітня на території церкви святої Покрови в Іршанську під час емоційних перепалок з прихожанами церкви, накинувся на дітей віком 12 та 15 років. Молодший, який стояв з прапором України, отримав від батюшки кулаком у потилицю, через що зазнав легких фізичних ушкоджень. Старшого ж священник УПЦ МП штовхнув рукою в плече.

Нагадаємо, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Відповідно до чинного законодавства санкція статті, за якою кваліфікували дії священника, передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн, арешт на 6 місяців або до 5 років обмеження вол.

Нагадаємо, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Теги: церква священник поліція Житомирщина

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