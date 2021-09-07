Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради

Депутати після канікул повертаються до роботи

Депутати планують розглянути низку законопроєктів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання.

Як писав «Главком», сьогодні депутати розглянуть низку законопроєктів. Так, у першому читанні законопроєкт №5324 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам». Також зареєстровано альтернативний законопроєкт.





У другому читанні парламент розгляне проєкт закону №4416-1 «Про внесення змін до закону України «Про індустріальні парки», спрямований на залучення інвестицій до промислового сектору економіки шляхом запровадження стимулів у індустріальних парках».

За основу депутати розглянуть законопроєкт №5467 «Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту».

Також у першому читанні Рада розгляне проєкт закону №5641 «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки».

У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкт №4236 «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків».

У першому читанні парламентарії розглянуть проєкт закону №5498 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності».

Крім того, за основу Рада планує розглянути законопроєкт №5499 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності».