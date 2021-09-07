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    Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради

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    Депутати після канікул повертаються до роботи - Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради
    Депутати після канікул повертаються до роботи
    Фото: Дзеркало тижня

    Депутати планують розглянути низку законопроєктів

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання.

    Як писав «Главком», сьогодні депутати розглянуть низку законопроєктів. Так, у першому читанні законопроєкт №5324 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам». Також зареєстровано альтернативний законопроєкт.


    У другому читанні парламент розгляне проєкт закону №4416-1 «Про внесення змін до закону України «Про індустріальні парки», спрямований на залучення інвестицій до промислового сектору економіки шляхом запровадження стимулів у індустріальних парках».

    За основу депутати розглянуть законопроєкт №5467 «Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту».

    Також у першому читанні Рада розгляне проєкт закону №5641 «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки».

    У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкт №4236 «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків».

    У першому читанні парламентарії розглянуть проєкт закону №5498 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності».

    Крім того, за основу Рада планує розглянути законопроєкт №5499 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності».

    Теги: Верховна Рада депутат Дмитро Разумков парламент
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    Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради