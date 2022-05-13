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    Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)

    Розкішне авто актор придбав абсолютно новим у вересні 1999 року - Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)
    Розкішне авто актор придбав абсолютно новим у вересні 1999 року
    фото: bringatrailer.com

    Остання ставка за лот становить $29 тис.

    72-річний американський актор Річард Гір вирішив підтримати Україну, яка протистоїть російській агресії, не лише словах, а й справою. Він виставив на продаж на автоаукціоні Bring a Trailer свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року.

    «Автомобіль оброблений антрацитовими перлами поверх кашемірової шкіри й оснащений 4,0-літровим двигуном V8 в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Обладнання включає складний м'який вверх з електроприводом, 17-дюймові легкосплавні диски, регульовані сидіння з підігрівом, автоматичний клімат-контроль і стереосистему Pioneer з компакт-дисками. Цей XK8 має пробіг 30 тисяч миль (48,2 тис. км) і його пропонують без резерву з надсиланням дилером з документацією виробника, чистим звітом Carfax та чистим нью-йоркським титулом на ім'я власника», – йдеться в описі лота.

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    Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)
    Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)
    Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)
    Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)

    Кабріолет пофарбований у колір Anthracite Pearl (PED) та оснащений чорним м'яким верхом з обігрівом заднього скла. Додаткові деталі екстер'єру включають протитуманні фари, омивачі фар, силову радіоантену та подвійні вихлопні патрубки з полірованою обробкою. У звіті Carfax не зареєстровано жодної ДТП.

    Розкішне авто актор придбав абсолютно новим у вересні 1999 року. Станом на ранок, 13 травня, поточна ставка на аукціоні за кабріолет становить $29 тисяч.

    Гроші, отримані від продажу транспортного засобу, порівну розділять між World Central Kitchen і Open Arms Ukraine. Це некомерційні організації, що допомагають людям, які постраждали від війни в Україні.

    Раніше українську картину продали за рекордну суму: кошти передадуть ЗСУ.

    Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко підуть на потреби Збройних сил України.

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    Теги: росія окупанти війна автомобіль Україна актор аукціон окупація #stoprussia
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    Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)