Зірка Голлівуду Річард Гір продає свій Jaguar для допомоги Україні (фото)

Остання ставка за лот становить $29 тис.

72-річний американський актор Річард Гір вирішив підтримати Україну, яка протистоїть російській агресії, не лише словах, а й справою. Він виставив на продаж на автоаукціоні Bring a Trailer свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року.

«Автомобіль оброблений антрацитовими перлами поверх кашемірової шкіри й оснащений 4,0-літровим двигуном V8 в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Обладнання включає складний м'який вверх з електроприводом, 17-дюймові легкосплавні диски, регульовані сидіння з підігрівом, автоматичний клімат-контроль і стереосистему Pioneer з компакт-дисками. Цей XK8 має пробіг 30 тисяч миль (48,2 тис. км) і його пропонують без резерву з надсиланням дилером з документацією виробника, чистим звітом Carfax та чистим нью-йоркським титулом на ім'я власника», – йдеться в описі лота.

Кабріолет пофарбований у колір Anthracite Pearl (PED) та оснащений чорним м'яким верхом з обігрівом заднього скла. Додаткові деталі екстер'єру включають протитуманні фари, омивачі фар, силову радіоантену та подвійні вихлопні патрубки з полірованою обробкою. У звіті Carfax не зареєстровано жодної ДТП.

Розкішне авто актор придбав абсолютно новим у вересні 1999 року. Станом на ранок, 13 травня, поточна ставка на аукціоні за кабріолет становить $29 тисяч.

Гроші, отримані від продажу транспортного засобу, порівну розділять між World Central Kitchen і Open Arms Ukraine. Це некомерційні організації, що допомагають людям, які постраждали від війни в Україні.

Раніше українську картину продали за рекордну суму: кошти передадуть ЗСУ.

Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко підуть на потреби Збройних сил України.

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