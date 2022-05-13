Уряд передає в управління «Нафтогазу» заправки, пов’язані з Медведчуком

Шмигаль: «Ми передаємо 172 заправки компанії Glusco в управління державній компанії НАК «Нафтогаз»

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення передати 172 заправки компанії Glusco, яку пов'язували з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком, в управління державній компанії НАК «Нафтогаз». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні уряд ухвалить документ, яким ми передаємо 172 заправки компанії Glusco в управління державній компанії НАК «Нафтогаз», – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю.

За словами прем'єра, це рішення допоможе подолати дефіцит пального.

«Ми маємо рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працюватимуть на благо нашої країни та всіх українців», – підсумував він.

Нагадаємо, в березні 2021 року СБУ і ДПС провели спецоперацію на об'єктах мережі Glusco, звинувативши компанію в тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів. Як заявили правоохоронці, орієнтовна сума ухилення склала 240 млн грн. У компанії відкинули звинувачення, але повноцінна робота мережі з тої пори заблокована: здійснюється тільки продаж газу і супутніх товарів в магазинах.

Як повідомлялося, у грудні мережа АЗК Glusco, роботу якої було заблоковано з березня 2021 року, знайшла нового власника.