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    Економіка та фінанси

    Уряд передає в управління «Нафтогазу» заправки, пов’язані з Медведчуком

    Уряд передає в управління «Нафтогазу» заправки, пов’язані з Медведчуком
    Колаж Главкома

    Шмигаль: «Ми передаємо 172 заправки компанії Glusco в управління державній компанії НАК «Нафтогаз»

    Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення передати 172 заправки компанії Glusco, яку пов'язували з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком, в управління державній компанії НАК «Нафтогаз». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Сьогодні уряд ухвалить документ, яким ми передаємо 172 заправки компанії Glusco в управління державній компанії НАК «Нафтогаз», – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю.

    За словами прем'єра, це рішення допоможе подолати дефіцит пального.

    «Ми маємо рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працюватимуть на благо нашої країни та всіх українців», – підсумував він.

    Нагадаємо, в березні 2021 року СБУ і ДПС провели спецоперацію на об'єктах мережі Glusco, звинувативши компанію в тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів. Як заявили правоохоронці, орієнтовна сума ухилення склала 240 млн грн. У компанії відкинули звинувачення, але повноцінна робота мережі з тої пори заблокована: здійснюється тільки продаж газу і супутніх товарів в магазинах.

    Як повідомлялося, у грудні мережа АЗК Glusco, роботу якої було заблоковано з березня 2021 року, знайшла нового власника.

    Читайте також: Медведчуку закрутили краник. Що відбувається із заправками Glusco
    Теги: Кабмін росія Віктор Медведчук окупанти війна Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Уряд передає в управління «Нафтогазу» заправки, пов’язані з Медведчуком