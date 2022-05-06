Українську картину продали за рекордну суму: кошти передадуть ЗСУ (фото)

Уперше за історію благодійних аукціонів українська картина була продана за пів мільйона доларів. Роботу Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» придбав українець з-за кордону. Про це йдеться на Facebok-сторінці Благодійного фонду Сергія Притули.

Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» підуть на потреби Генерального штабу Збройних сил.

«Волонтер-водій штабу Фонду Сергія Притули, а в мирному житті колекціонер Ігор Понамарчук разом з дружиною Дар’єю Добріян подарували Фонду картину з сімейної колекції. Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ», – повідомили на сторінці Фонду.

Нагадаємо, що російські окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею Маріуполя. У місті зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталі Капусниковою. Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки.