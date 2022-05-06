Українську картину продали за рекордну суму: кошти передадуть ЗСУ (фото)
Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко підуть на потреби Збройних сил України
Уперше за історію благодійних аукціонів українська картина була продана за пів мільйона доларів. Роботу Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» придбав українець з-за кордону. Про це йдеться на Facebok-сторінці Благодійного фонду Сергія Притули.
Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» підуть на потреби Генерального штабу Збройних сил.
«Волонтер-водій штабу Фонду Сергія Притули, а в мирному житті колекціонер Ігор Понамарчук разом з дружиною Дар’єю Добріян подарували Фонду картину з сімейної колекції. Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ», – повідомили на сторінці Фонду.
Нагадаємо, що російські окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею Маріуполя. У місті зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталі Капусниковою. Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки.