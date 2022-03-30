«Перше обличчя війни»: Портрет учительки з Чугуєва продали за $100 тисяч

Учитель з Чугуєва Олена Курило стала «Першим обличчям війни». Цю картину продали на аукціоні за $100 тис., усі гроші передадуть Українському Червоному Хресту

Портрет української учительки Олени Курило був проданий на торгах аукціонного дому Heritage Auctions

Олена Курило стала відомою на увесь світ завдяки американському фотокореспонденту Вольфгангу Швану, який сфотографував її після ракетного обстрілу Чугуєва у перший день війни, 24 лютого. Фото Шван виклав у себе в Instagram.

На цю хвилину фото чугуївської учительки зібрало більше пів мільйона лайків.

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Американська художниця російського походження Женя Гершман, яка мала святкувати 24 лютого свій день народження, але увесь день провела, читаючи і переглядаючи новини із охопленої війною України, вирішила намалювати картину з цієї світлини.

1 березня вона оприлюднила фотографію своєї роботи, яку вона назвала «Перше обличчя війни», на Facebook.

Пізніше художниця заявила, що готова продати картину і витратити гроші для допомоги Україні.

Картина Жені Гершман була виставлена на сайті аукціонного дому Heritage Auctions. Аукціоністи запланували торги на 29 березня.

Торги завершилися придбанням картини за $100 тис. Покупець роботи Жені Гершман невідомий.

Гроші, заплачені за картину, будуть передані Українському Червоному Хресту.

Сама художниця, подякувавши усім учасникам цієї історії, зазначила, що героїня картини, Олена Курило, саме 29 березня зробила операцію на оці.

Нагадаємо, що Україну, яка бореться із російським агресором, підтримали митці у різних країнах світу.

Зокрема, слова підтримки України прозвучали на церемонії вручення премії американської кіноакадемії «Оскар». Багато гостей церемонії – Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші – доповнили вбрання стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українсько-прапора.