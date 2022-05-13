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    Росія вже відкрито погрожує Польщі війною

    Росіяни сказилися через заяву Польщі, що&nbsp;&laquo;русскій мір&raquo;&nbsp;&ndash; це &laquo;ракова пухлина&raquo; - Росія вже відкрито погрожує Польщі війною
    Росіяни сказилися через заяву Польщі, що «русскій мір» – це «ракова пухлина»
    фото з відкритих джерел

    У Держдумі почали відкрито погрожувати Польщі війною через висловлювання прем'єр-міністра країни

    Росія продовжує погрожувати іншим країнам вторгненням. Так, голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов у своєму Telegram-каналі заявив, що через висловлювання свого керівництва Польща «може опинитися в черзі на денацифікацію».

    Коментуючи заяви польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, який назвав «русскій мір» «раковою пухлиною», він наголосив, що Польща може стати першою у цій черзі.

    «Своїми заявами про Росію як «ракову пухлину» та про «контрибуцію», яку ми маємо виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України», – наголосив парламентарій.

    Зазначимо, що раніше Моравецький у колонці британського видання The Telegraph жорстко висловився з приводу того, що коїть Росія в Україні.

    «Ми не можемо мати жодних ілюзій. Це не божевілля, а навмисна стратегія, яка вже відкрила шлях геноциду. «Русскій мір» – це ракова пухлина, яка не просто пожирає більшу частину російського суспільства, вона становить смертельну загрозу для всієї Європи. Тому недостатньо просто підтримувати Україну у її збройній боротьбі з Росією. Ми маємо повністю викорінити цю нову жахливу ідеологію», – сказав він.

    Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що існує ризик того, що Росія може відмовитися виплачувати компенсації Україні. Тому потрібно примусити РФ відшкодувати збитки за руйнування.

    Раніше Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На це влада Російської Федерації істерично відреагувала.

    Теги: росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія вже відкрито погрожує Польщі війною