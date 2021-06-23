ЗМІ: на турецькому курорті через зіткнення двох гідроциклів загинув українець

28-річний українець став жертвою аварії на воді за участю двох гідроциклів

Учасниками аварії стали троє українських туристів

Під час відпочинку в турецькому місті Кемер у вівторок, 22 червня, загинув 28-річний українець, який став жертвою аварії на воді за участю двох гідроциклів. Про це повідомило видання Hurriyet.

За наявними даними, громадянин України Віталій Галушко взяв на прокат гідроцикл і вийшов у море, де сталося зіткнення з таким самим транспортним засобом під керуванням інших двох українських туристів.

Аварія трапилася близько 12 години дня. У результаті удару Галушко опинився у воді без свідомості. Його дістали рятувальники і госпіталізували в один із медичних закладів міста. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, чоловіка врятувати не вдалося.

Про стан інших двох учасників події не повідомляється. Слідчі турецької прокуратури встановлюють причини й обставини події.

Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю «Главкому» пояснив логіку дій уряду. Він також розповів про нові правила в'їзду до країни.