ПЛР-тест для Туреччини: названо дату, з якої правило набуде чинності

Туреччина повертає ПЛР-тести для туристів з України

Нове правило почне діяти з 4 червня

Туреччина уточнила дату, з якої набуде чинності правило про обов’язковий ПЛР-тест при в'їзді для туристів з України.

Як повідомили в посольстві України в Туреччині, правило почне діяти з 4 червня.

З цієї дати для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):

документ про вакцинацію від Covid-19 зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

документ, який засвідчує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до приїзду.

Транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.

Для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в'їзду необхідно заповнити реєстраційну форму для подорожуючих до Туреччини.

Додамо, що з 1 червня в Туреччині послабили карантин. Президент Реджеп Ердоган скоротив комендантську годину і дозволив весілля.

Напередодні низка турагенцій та авіакомпаній повідомили, що Туреччина повертає ПЛР-тести для туристів з України.

Зазначимо, влада Туреччини скасовувала обов'язкове здавання ПЛР-тестів для людей, які прилітають з України з 15 травня. Тобто це правило діяло лише два тижні.

Тим часом стало відомо, що МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.