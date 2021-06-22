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    Тести на Covid-19 для туристів можуть повернути: РНБО збирається на засідання

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    Голова комітету Ради з питань охорони здоров&rsquo;я закликав владу повернути обов&rsquo;язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку - Тести на Covid-19 для туристів можуть повернути: РНБО збирається на засідання

    Голова комітету Ради з питань охорони здоров’я закликав владу повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку

    Фото: dpsu.gov.ua

    Одне з питань РНБО стосується загрози появи в Україні «індійського» штаму коронавірусу («Дельта»)

    У середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це у Telegram повідомив депутат від «Слуги народу» та голова комітету Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

    Одне з питань стосується загрози появи в Україні «індійського» штаму коронавірусу («Дельта»), пояснив Радуцький.

    За його словами, керівництву необхідно посилити контроль на кордоні за громадянами, котрі прибувають з країн, де виявили вказаний варіант Covid-19. Йдеться про повернення обов’язкового ПЛР-тестування на кордоні також для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку з Туреччини, Єгипту тощо.

    17 червня у зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

    Також відомо, що згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок «Вдома» при поверненні з-за кордону до України.

    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

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    Теги: Туреччина депутат Єгипет відпочинок туризм Україна карантин коронавірус Михайло Радуцький
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    Тести на Covid-19 для туристів можуть повернути: РНБО збирається на засідання