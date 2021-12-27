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    Значне погіршення погоди вже сьогодні: яким регіонам готуватися

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    Погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту - Значне погіршення погоди вже сьогодні: яким регіонам готуватися
    Погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту
    фото glavcom.ua

    Надзвичайники розповсюдили екстрене попередження

    Протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця. Про це інформує преслужба ДСНС.

    «27 грудня вдень в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, впродовж 28 грудня у південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу; у південній частині, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь; в Україні, крім західних та північних областей, пориви 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця», – зазначається у повідомленні.

    Також рятувальники оголосили I рівень небезпечності – жовтий. Адже погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

    Як раніше повідомлялося, погода в Україні у понеділок, 27 грудня, буде морозною та сніжною. Максимальна температура повітря становитиме всього +1 градус.

    Також раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники снігопад
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    Значне погіршення погоди вже сьогодні: яким регіонам готуватися