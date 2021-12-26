Через снігопади Японія скасувала понад сотню авіарейсів

Японські метеорологи закликають людей утриматися від виходів на вулицю

У Японії скасували понад 100 внутрішніх авіарейсів через сильні снігопади

У Японії скасували понад 100 внутрішніх авіарейсів через сильні снігопади у регіонах, наближених до узбережжя Японського моря. Про це повідомляє NHK.

Місцеві метеорологи закликають людей утриматися від виходів на вулицю у зв’язку з негодою.

Метеорологічне агентство Японії попереджає, що сильний снігопад може порушити рух транспорту та спровокувати сходження лавин.

Також зазначається, що сніг, який накопичується на лініях електропередач, може призвести до відключення електрики.

Як відомо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про сніголавинну небезпеку у Карпатах.

Нагадаємо, у Південній Осетії (регіон Грузії, окупований Росією) під лавиною опинилися п’ятеро російських військовослужбовців. Двом надали медичну допомогу, двоє загинули і один зник, його ще шукають.

До слова, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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