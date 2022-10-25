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Макрон презентував Папі Римському книгу з українським корінням: подарунок викликав обурення 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Макрон презентував Папі Римському книгу з українським корінням: подарунок викликав обурення 
У Польщі заявили, що проведуть детальний аналіз походження книги
фото з відкритих джерел

Видання Канта позначене з львівською печаткою 

Президент Франції Еммануель Макрон подарував Папі Римському рідкісне перше видання книги «Про вічний мир» філософа Іммануїла Канта 1796 року. Політик зробив цей подарунок під час свого візиту у Ватикан, повідомляє Vatican News. 

Книга ХVIII століття містить печатку «Академічна читальня у Львові» польською мовою на титульному аркуші. Тому користувачі соцмереж припустили, що її могли вивезти зі Львова, зокрема під час Другої світової війни. 

На незвичний подарунок понтифіку також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. 

«Зараз би Канта почитати… Це, до речі, книга, яку Еммануель Макрон подарував Папі. Зверніть увагу на печатку», – написав мер.

За версією журналіста Арно Бедата, цей примірник тривалий час перебуває у Франції.  

«Приблизно в 1900-х роках він потрапив до книготорговця Люсьєна Бодена в Парижі, на набережній Гран-Огюстен (про це свідчить етикетка на внутрішній стороні обкладинки)», – написав Арно у Twitter. 

Примірник, переданий Папі Франциску, був придбаний за €2,5 тис. в книжковому магазині Hatchuel у Парижі, додає журналіст. 

Макрон презентував Папі Римському книгу з українським корінням: подарунок викликав обурення  фото 1

Водночас поляки почали обурюватися у соцмережах. Дехто вважає, що книга могла бути викрадена нацистами під час Другої світової війни, однак жодних підтверджень цьому немає. 

«Книга, подарована Папі Франциску президентом Франції, колись належала (тодішній) польській університетській бібліотеці у Львові.... М'яко кажучи, соромно», – написав польський дипломат та експерт Фонду Казимира Пуласького Роберт Пшель у Twitter. 

У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що проведуть детальний аналіз походження книги, щоб визначити, коли і за яких обставин вона виїхала зі Львова, повідомляє інформагентство РАР. 

Нагадаємо, «Академічна читальня» – це польська організація студентів, що діяла у Львові з 1867 по 1939 рік. 

До слова, президент Франції Еммануель Макрон не втрачає надії залагодити війну Росії проти України мирним діалогом, тому звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним.

Теги: подарунок книги Ватикан

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