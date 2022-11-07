Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський заявив про велику пошану до російського народу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Папа Римський заявив про велику пошану до російського народу
Понтифік має велику прихильність до російського народу
фото з відкритих джерел

Жорстокість військових не притаманна російському народові

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові. Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну. Про це пише Vatican News.

«Мене вражає – і тому я вживаю слово «багатостраждальна» (дослівно: «martoriata» – «піддана мукам» від «martoriare» – «катувати, мучити») – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму», – сказав Франциск.

Папа Римський згадав російського письменника Федора Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні «надихає християн до осмислення християнства».

«Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», – сказав Франциск.

Він також розповів, що в дитинстві знав одного українського священника, який навчив його прислуговувати під час української літургії.

«Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами», – сказав він.

Нагадаємо, понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Раніше Папа Римський знову здивував своїм поясненням причин війни в Україні.

Читайте також: Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
Теги: росія Ватикан Папа Римський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск починає прозрівати?
4 жовтня, 19:24
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
2 жовтня, 14:21
Папа Римський відреагував на масований обстріл України
Папа Римський відреагував на масований обстріл України
12 жовтня, 12:46

Соціум

«300 морских пехотинцев погибли за четыре часа»: окупанти написали лист зі скаргами на командування 
«300 морских пехотинцев погибли за четыре часа»: окупанти написали лист зі скаргами на командування 
У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 
У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 
Папа Римський заявив про велику пошану до російського народу
Папа Римський заявив про велику пошану до російського народу
Закликав більше народжувати «гарматного м’яса»: на війні загинув священник РПЦ
Закликав більше народжувати «гарматного м’яса»: на війні загинув священник РПЦ
Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка
Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка
У Росії п’яні мобілізовані окупанти влаштували бійку (відео)
У Росії п’яні мобілізовані окупанти влаштували бійку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії
100K
Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським
94K
Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце
65K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
60K
Повернення ексомбудсменки Денісової. Верховний суд поставив крапку в історії
27K
Банкова заявила про зміну Росією тактики війни: названо три основні пункти

Новини

У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту