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Посол Маркарова порадила Папі Римському уважніше читати твори російських письменників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посол Маркарова порадила Папі Римському уважніше читати твори російських письменників
Маркарова нагадала, що натяків на гуманізм у творах російських письменників навіть не було
фото: Оксана Маркарова/Facebook

Маркарова: «Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського»

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папи Римського Франциска про «притаманний росіянам гуманізм» і російського письменника Федора Достоєвського, який, за словами понтифіка, «надихає християн до осмислення християнства» . Про це Маркарова написала у Facebook.

«Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна)», – написала Маркарова.

Пані посол також додала, що натяків на гуманізм у творах російських письменників навіть не було. «А декілька  інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того», – додала Маркарова.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові. Він згадав російського письменника Федора Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні «надихає християн до осмислення християнства».

Раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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Теги: посол Оксана Маркарова Facebook Папа Римський росія

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