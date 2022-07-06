Знищення торгового центру у Кременчуці. Компанія нардепа Новінського готує позов до проти Росії

Раніше про позов до Росії повідомив мільярдер Рінат Ахметов, який втратив свої меткомбінати у Маріуполі

Холдинг Smart Urban Solutions, до складу якого входить торговий центр «Амстор» у Кременчуку, який було знищено російською ракетою, буде подавати позов проти Російської Федерації до міжнародних судів. Про це в коментарі «Главкому» повідомив директор Smart Urban Solutions Роман Ємець.

Ємець зазначив, що внаслідок російської атаки холдинг зазнав збитків у сотні мільйонів гривень, однак про точну суму поки говорити зарано. Також він підкреслив, що під час повітряної тривоги в «Амсторі» були впроваджені усі заходи безпеки, узгоджені державними службами та установами, а безпекові служби моментально прибули на місце подій.

Крім того, директор Smart Urban Solutions розповів, скільки працівників ТРЦ перебувало в центрі під час удару. «Загалом було близько 1000 людей всередині, разом із нашими співробітниками, співробітниками орендарів та відвідувачами. З наших працівників ніхто не загинув», – уточнив Ємець.

На думку директора холдингу, цей удар з боку Росії був не помилковим. «Ми всі тримаємо спрямований удар проти нашої державності з 24 лютого», – вважає Емец.

Він також зазначив, що страховка не покриває форс-мажорні обставини, до яких відноситься війна. Директор холдингу зауважив, що керівництво Smart Urban Solutions буде подавати позов до міжнародних судів.

Нагадаємо, єдиним бенефіціаром «Іст Солюшн Груп» є народний депутат України Вадим Новинський.

У Кременчуці внаслідок терористичної ракетної атаки Росії по ТЦ загинула 21 людина та ще одна особа досі вважається зниклою безвісти.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України. Ахметов звертається до суду, щоб отримати «компенсації за грубі порушення його прав власності». Він просить суд притягнути Росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, у тому числі його підприємств (таких як «Азовсталь»), за мародерство й викрадення експортних товарів. Інтереси бізнесмена представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

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